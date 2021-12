Miss Bumbum escolhe traje para ensaio sensual

A miss bumbum Carine Felizardo já está se preparando para as fotos da revista Sexy, que chega às bancas em fevereiro. Ela posou para fotos com um maiô rosa decotado, com o bumbum devidamente descoberto, e diversas outras peças de moda praia para escolher.

A gata garante que não será usado Photoshop nas fotos da revista. Só nos resta aguardar para conferir.

adblock ativo