Miss Bumbum Brasil divulga as 15 finalistas do concurso

Depois de uma votação acirrada, principalmente nas primeiras colocações, a organização do Miss Bumbum Brasil 2012 divulgou, nesta terça-feira, 27, as 15 donas dos bumbuns mais bonitos do Brasil que vão participar da final da competição, dia 30, em São Paulo.

A primeira colocada foi Aline Bernardes, representante de Mato Grosso do Sul, seguida pela ex-latinete Andressa Urach (SC) e ex-mulher múmia Laura Keller (PR). A baiana Amanda Sampaio não se classificou e o Estado ficou sem representante.

Confira abaixo a lista de classificação final:

1º - Aline Bernardes, de Mato Grosso do Sul

2º - Andressa Urach, de Santa Catarina (ex-latinete)

3º - Laura Keller, do Paraná (ex-Mulher Múmia)

4º - Camila Vernaglia, de São Paulo

5º - Ana Julia, de Minas Gerais

6º - Cibelle Ribeiro, do Ceará (suposto affair de Romário)

7º - Cris Andrade, do Rio Grande do Norte

8º - Priscilla Freitas, do Rio de Janeiro

9º - Ana Paula Benevides, de Pernambuco

10º - Carine Felizardo, do Pará

11º - Rafaela Ravena, do Distrito Federal

12º - Katiuska Glesse, de Alagoas

13º - Samantha Siara, de Sergipe

14º - Jéssica Lopes, da Paraíba (Peladona de Congonhas)

15º - Ludmila Lopez, de Goiás

E, claro, na galeria abaixo, veja os atributos das finalistas. A disputa será complicada. Todas têm chances de vitória, já que possuem belos bumbuns. Qual é a preferida de vocês?

<GALERIA ID=17869/>

adblock ativo