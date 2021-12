Miss Brasil nega ser pivô do fim do casamento de Kaká

A Miss Brasil 2013 Jakelyne Oliveira pode ter sido o pivô da separação de Kaká e Caroline Celico há dois meses. Segundo a colunista Fabíola Reipert, do R7, o jogador até teria ido a Fernando de Noronha, em Pernambuco, atrás da moça. A modelo estava na ilha a convite do coordenador do Miss Pernambuco.

Jakelyne já soube dos rumores e tratou de negar as acusações. Em seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira, 2, ela fez uma crítica as notícias que estão sendo divulgados e afirmou que já namora há dois anos o empresário Tony Marques.

"Se você não viu com seus próprios olhos, nem ouviu com seus próprios ouvidos, não deixe sua mente inventar coisas para sua boca espalhar. Meus amores espero que esteja tudo esclarecido, pois quem me acompanha sabe que estou em um relacionamento a dois anos, e estou muito feliz com meu amor!", escreveu.



Confira fotos de Jakelyne em Fernando de Noronha:

