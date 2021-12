Miss Bahia tem 30 candidatas e público vai escolher 15

As 30 candidatas ao Miss Bahia 2013 já são conhecidas. O público vai poder votar pelo site oficial e apenas 15 estarão na final do dia 25 de maio, no Hotel Sheraton Bahia, com transmissão ao vivo da Band.

Ao todo são 11 representantes de Salvador e 19 do interior, com idades entre 18 e 25 anos. A vencedora vai representar a Bahia no Miss Brasil 2013.

Confira as 30 candidatas:

<GALERIA ID=18278/>

adblock ativo