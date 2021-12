Mirella Santos sobre Latino: "Traí mesmo"

Mirella Santos confessou aos amigos, durante uma noitada em um bar, que traiu o cantor e ex-namorado Latino, de acordo com o jornal Extra.



Segundo a publicação, todos começaram a falar sobre traição e uma amiga insinuou que a modelo já havia traído Latino. Mirella não negou e admitiu: "Traí mesmo! Ele cansou de me trair e eu não fazia nada. Na minha primeira vez em Nova York, eu estava lá toda feliz, fazendo altas compras, saindo muito e acabou que rolou... Não me arrependi".

Hoje, a modelo é casada com o humorista Wellington Muniz, o Ceará, do Pânico na Band.

adblock ativo