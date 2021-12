Mirella Santos está grávida de uma menina

Grávida de três meses, Mirella Santos será mãe de uma menina, segundo o colunista Leo Dias, do Jornal O Dia. A bebê é fruto do seu relacionamento com o humorista Wellington Muniz, o Ceará do Pânico na Band.

Na terça-feira, 18, Mirella evitou falar do sexo da criança durante sua participação no programa Hoje em Dia, da Record. Porém, a modelo revelou que se tivesse grávida de uma menina, ela poderia dar os nomes de Valentina ou Maria Eduarda.

adblock ativo