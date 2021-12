Miranda Kerr posa nua e conta o segredo da ótima forma

Com 30 anos e um filho de 3, Miranda Kerr mostrou a excelente forma na edição britânica da revista GQ de abril. Ela revelou o segredo do belo corpo: "Quanto mais eu faço sexo, mais eu ganho braços e barriga definidos".

O ator Orlando Bloom foi um dos sortudos que ajudou a modelo a chegar ao físico que mantém, já que os dois namoraram por seis anos. Solteira, a modelo australiana agora pensa em "explorar a bissexualidade". "Eu amo o corpo feminino e realmente aprecio suas formas", contou à revista. No entanto, garante que precisa de um homem no quarto, "com um peitoral forte para deitar".

