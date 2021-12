Milton Nascimento se interna para exames e adia show

Milton Nascimento se internou no hospital Samaritano do Rio de Janeiro nesta terça-feira, 9, e adiou o show que faria em Pedralva (MG), no próximo sábado, 13.

O cantor havia voltado de uma turnê de 16 dias nos Estados Unidos e, segundo o assessor dele em entrevista ao UOL, foi ao médico para exames de rotina, quando foi constatado que a pressão estava um pouco alterada.

Milton Nascimento deve receber alta já na manhã desta quarta-feira, 10.

