Milton Nascimento recebe alta do InCor

O cantor e compositor Milton Nascimento, 71 anos, teve alta hospitalar, na manhã desta quarta-feira, 15, do Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas. Ele deixou o hospital por volta das 11h. Segundo nota divulgada pelo InCor, "a recomendação médica é de que seja mantido o tratamento medicamentoso a que o cantor já é submetido e a rotina normal de atividades, com continuidade das avaliações médicas periódicas".

Milton Nascimento foi internado no início da noite da última segunda-feira (13) para se submeter a um cateterismo nas artérias coronárias. De acordo com o hospital, "o procedimento diagnóstico faz parte da sequência de exames de avaliação cardiológica e geral a que o cantor tem sido submetido no InCor, desde agosto deste ano, sob coordenação do doutor Sérgio Timerman"

