Milton Nascimento passa bem após cateterismo

Milton Nascimento, de 71 anos, passa bem após realizar um cateterismo ainda na noite desta segunda-feira, 13, quando deu entrada no Instituto do Coração (InCor), em São Paulo, por volta das 20 horas.

O exame invasivo foi feito com o objetivo de estudar as artérias coronárias. O cateterismo é usado para confirmar a presença de obstruções nas artérias coronárias e avaliar o funcionamento das válvulas e do músculo cardíaco.

Segundo nota da assessoria de imprensa do cantor, "o procedimento diagnóstico faz parte da sequência de exames de avaliação cardiológica e geral a que o artista tem sido submetido no Incor, desde agosto deste ano, sob coordenação do Dr. Sérgio Timerman".

Bituca, como ele é conhecido desde a infância, ainda ficará internado por, no mínimo, mais 24 horas, para repouso e observação, segundo a assessoria.



Na nota, Milton ainda agradeceu "todas as mensagens recebidas do mundo inteiro mandando muito carinho".

No dia 22 de agosto, Milton sentiu-se mal durante um show com Criolo em São Paulo. Ele estava sozinho no palco, tocando sanfona e cantando. Ao final da canção, ele afirmou que não conseguiria continuar e saiu do palco.

O artista completa 72 anos no dia 26 de outubro.

Redes sociais



A notícia da internação de Milton Nascimento foi uma surpresa para os fãs. Na página oficial do cantor no Facebook, alguns deles lamentaram o ocorrido. "Deus te abençoe e seja presença constante em sua vida, especialmente neste momento, no hospital. Elevo minhas preces e confio...", disse uma fã.



"Melhoras! Deus te abençoe", escreveu outra.

