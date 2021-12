Milton Nascimento faz post em apoio à participante do The Voice Kids

Milton Nascimento se manifestou nesta quarta-feira, 11, em apoio a Franciele Fernanda, do The Voice Kids. Após cantar "Maria, Maria", do cantor, ela foi alvo de comentários racistas nas redes sociais e prestou queixa na polícia.

O cantor gravou um vídeo e postou nas redes sociais. "Estou aqui acompanhado o caso da menina Franciele, do 'The Voice Kids', que cantou magnificamente uma música minha. Espero que essas coisas que falaram a respeito, 'a neguinha', essas coisas, que a polícia dê um jeito nesse tipo de coisa. Porque não pode haver nenhum tipo de preconceito, nem de cor, nem de nada. Meus parabéns para a Franciele mais uma vez", disse.

Da redação

