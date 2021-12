Miley Cyrus se declara ao Rio de Janeiro

Depois de fazer seu último show no Brasil, neste domingo, 28, Miley Cyrus resolveu fazer uma declaração à cidade maravilhosa: "I love Rioooooo !!!!!".

A mensagem foi postada por ela no Instagram, nesta segunda-feira, 29, como legenda de uma foto em que ela aparece com uma camisa com o nome "Rio de Janeiro".

A cantora se apresentou na Praça da Apoteose, no centro da capital fluminense, com a turnê "Bangerz".

No palco, ela mostrou sua irreverência e provocações. A cantora abriu a noite ao som de "SMS (Bangerz)" e "4x4", e, logo em seguida, deu uma pausa para agradecer a presença do público.

Após o show, a cantora usou a rede social falar sobre o show. "De ressaca do show e com a história completada! Multidão da porra no Rio!", disse Miley Cyrus em seu perfil após a apresentação na Apoteose.

