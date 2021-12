Miley Cyrus nua em campanha de Marc Jacobs

Depois de Victoria Beckham, Joss Stone, Naomi Campbell, foi a vez de Miley Cyrus posar nua para Marc Jacobs. A foto foi tirada tirada para a campanha criada pelo estilista, Protect The Skin In You're In, que tem como objetivo conscientizar a população sobre o câncer de pele e arrecadar fundos. As vendas da camiseta serão destinadas para o Instituto do Câncer de Pele da Universidade de Nova Iorque.

