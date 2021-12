Miley Cyrus mostrou acidentalmente um dos seios na televisão quando apareceu ao vivo durante o MTV Video Music Awards na noite deste domingo, 30. Um problema técnico nos bastidores fez com que ela fosse flagrada sem roupa.

De início, a cantora não percebeu o "lance" e começou a dizer: "Parabéns Taylor por ganhar o prêmio de Vídeo do Ano. E agora nós finalizamos o VMA", neste momento ela parou e perguntou: "O que está acontecendo?", em resposta à multidão que começou a gritar. "Oh, desculpe. Meus peitos para fora", disse ela se cobrindo com a cortina.

Como Miley não faz muito cerimônia em exibir os seios em seus perfis nas redes sociais, há quem diga que mostrar os seios foi proposital e ensaiado pela cantora. Será?



Assista ao vídeo do flagra:

Da Redação Miley Cyrus mostra seios durante transmissão do VMA

I ❤️ you @versace_official #yasssamamaaaa Uma foto publicada por Miley Cyrus (@mileycyrus) em Ago 30, 2015 às 5:33 PDT

Uma foto publicada por Miley Cyrus (@mileycyrus) em Ago 30, 2015 às 5:31 PDT

#DOOOIT #vmas #mileycyrusandherdeadpetz #vmaswasadraglol :) Uma foto publicada por Miley Cyrus (@mileycyrus) em Ago 30, 2015 às 10:28 PDT

Got a mooooon man for no reason 💖💖💖💖💖💖💖💖 yayyyyyy! Uma foto publicada por Miley Cyrus (@mileycyrus) em Ago 30, 2015 às 10:33 PDT

When you're trying to hump Jared Leto but he is just innocently telling you a secret Uma foto publicada por Miley Cyrus (@mileycyrus) em Ago 30, 2015 às 10:49 PDT

@jenstark @theblondsny #vmas Uma foto publicada por Miley Cyrus (@mileycyrus) em Ago 31, 2015 às 7:11 PDT

adblock ativo