Miley Cyrus ironiza estar grávida de Justin Bieber

Miley Cyrus, como sempre irônica, publicou em seu perfil numa rede social, nos últimos dias, um comentário polêmico em resposta à afirmação da revista norte-americana 'Life & Style' de que ela e Selena Gomez estariam grávidas e o pai seria o mesmo homem.

No Instagram, Miley publicou uma foto da capa da revista, onde o boato está estampado, com a seguinte legenda: "E (grávidas) pelo mesmo homem queremos dizer Justin Bieber", marcando o perfil do cantor.

Como a revista não citou o nome do homem que teria engravidado as duas e sabendo do relacionamento que existiu entre Selena Gomez e Justin Bieber, a mensagem que ficou subliminar foi a de que seria ele, Justin Bieber, o pai.

Atualmente Miley mantém um namoro com Patrick Schwarzenegger, filho de Arnold Schwarzenegger. Já Selena estaria envolvida com o DJ Zedd.

And by the same man we mean @justinbieber Uma foto publicada por Miley Cyrus (@mileycyrus) em Abr 15, 2015 às 3:55 PDT

