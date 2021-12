Miley Cyrus é o novo rosto da grife de Marc Jacobs

A cantora Miley Cyrus, uma das celebridades que mais causou no ano passado, será o novo rosto de Marc Jacobs na campanha de primavera/verão da grife.

O estilista Marc Jacobs contou em sua conta no Twitter que a cantora protagonizaria a campanha e que será fotografada pelo britânico David Sims. Desde 1998 as campanhas da marca tinha Juerguen Teller como fotógrafo.

Marc Jacobs também publicou uma foto de Cyrus vestindo uma roupa do estilista séria em um ambiente tenebroso, sentada em umas dunas com o mar de fundo.

Com uma jaqueta azul marinho de desenho militar com bordados preto e calças estampadas largas e curtas bordô, a cantora de Wrecking Ball e ex-estrela infantil da Disney mostra o que será o tom da campanha.

Ela mesma publicou em sua conta, também no Twitter, uma foto com enormes óculos vermelhos.

A ex-estrela de Hannah Montana, que ano passado escandalizou o mundo durante sua atuação de alta voltagem erótica no MTV Video Music Awards, já tinha colaborado com Marc Jacobs na campanha Proteja sua pele, quando posou para as câmaras vestindo só uma camiseta para apoiar o Instituto do Câncer da Universidade de Nova York.

Famosos como Dakota Fanning, Victoria Beckham, Sofia Coppola e MIA já protagonizaram outras foram imagem em outras campanhas da grife que leva o nome do estilista.

