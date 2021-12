Miley Cyrus é convidada para dirigir filme pornô

A cantora Miley Cyrus já conseguiu chamar a atenção da milionária indústria pornográfica americana. Após a aparição sensual e chocante no Video Music Awards (da MTV), de fazer um ensaio com um maiô cavado que mostra quase tudo, gravar um clipe em que aparece nua e de se chamar de vagabunda, ela foi convidada para dirigir um filme pornô e receber US$ 2 milhões por isso.

O site GameLink foi quem fez a proposta indecente, segundo o site Aceshowbiz. Miley ainda não se pronunciou se aceita ou não. Do jeito que ela está barbarizando, é capaz até de querer participar do filme.

