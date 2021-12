Miley Cyrus brinca com foto de Justin Bieber nu

Miley Cyrus revoltou os fãs de Justin Bieber na noite de terça-feira, 7. Ela pegou uma foto em que o jovem aparece nu e fez uma montagem, aumentando o bumbum do moço e deixando feminino. Além da montagem, ela comparou as nádegas de Justin com a de Rihanna. Os fãs do cantor criticaram Cyrus. "Você não tem o que fazer, não?", questionou um fã.

A foto nua foi postada pelo próprio cantor no Instagram. Ele está na Austrália e recentemente escapou de um ataque de tubarões.

