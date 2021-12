Miley Cyrus beija amiga durante festa em Los Angeles

A cantora Miley Cyrus foi fotografada beijando a amiga Frankie Rayder durante uma festa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, na madrugada desta sexta-feira, 24. Um amigo teria tirado a foto enquanto Miley beijava a amiga segurando uma garrafa de bebida e logo depois divulgou em uma rede social.

Miley, que terminou recentemente seu namoro com Patrick Schwarzenegger, filho de Arnold Schwarzenegger, por supostas traições do modelo, aproveitou bem a festa, que contou também com a presença da modelo Cara Delevingne e da socialite Paris Hilton.

Nos últimos dias, a cantora, que costuma ser polêmica, também esteve envolvida em boatos sobre uma possível gravidez. Uma revista americana afirmou que ela e Selena Gomez estariam grávidas do mesmo homem. Miley ironizou o assunto dizendo que o pai seria Justin Bieber, ex-namorado de Selena.

