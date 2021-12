Miley Cyrus aparece nua em novo clipe. Assista!

A ex-ídolo teen Miley Cyrus já deixou claro que quer mudar a imagem de boa garota da personagem Hanna Montanna. Após a participação dela no Video Music Awards, da MTV, em que chocou o público ao simular sexo com outro cantor, Miley lançou nesta segunda-feira, 9, o clipe da música Wrecking Ball, novo single do álbum Bangerz, em que aparece nua.

Confira o clipe abaixo:

