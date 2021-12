Miley Cyrus aparece nua e com cimento no corpo em revista

Miley Cyrus reitera o lugar de destaque entre as personalidades mais inusitadas de sua geração. A cantora, de 22 anos, é capa da revista norte-americana Paper e aparece nua, cheia de cimento no corpo e acompanhada pelo seu porco de estimação, Bubba Sue. A capa foi divulgada na manhã desta segunda-feira, 8.

O porco, adotado pela cantora em 2014, aparece bem maior do que quando passou a fazer parte da vida de Miley. A edição da revista ainda faz referência à militância da artista, ao trazer a frase "use your voice" ("use sua voz"), que recentemente criou a fundação "Happy Hippie Foundation" para ajudar sem-tetos e crianças LGBT's.

