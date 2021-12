Mike Tyson já flagrou Brad Pitt com a ex-mulher

Imagine você com uma nova conquista e que o ex-marido dela seja um campeão mundial de boxe. De repente, ele surge na casa dela e flagra vocês dois em um momento íntimo. Foi isso que aconteceu com Mike Tyson no fim dos anos 80. Ele encontrou Brad Pitt na cama com a ex-esposa, Robin Givens. "Eu estava me divorciando mas eu... antes de passar no escritório do meu advogado para dizer que ela era uma porca e estava me roubando, eu passava... na casa dela para fazer sexo. Nesse dia, alguém me surpreendeu. E acho que Brad chegou antes", revelou Tyson ao programa "In Depth With Graham Besinger", no Yahoo! Sports.

Pitt, obviamente, não gostou da surpresa e deve ter se assustado. "Fiquei bravo como nunca. Eu ia... você deveria ter visto a cara dele quando me viu", disse Tyson.

