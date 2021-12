Mikael Mutti: novos ventos de 2013

Já está provado que a parceria entre o baiano Mikael Mutti e Sérgio Mendes rende bons frutos: basta lembrar da música Real in Rio, indicada ao Oscar de melhor canção no ano passado. A nova investida dos dois é um disco que acaba de ser gravado no estúdio de Liminha, no Rio de Janeiro.

O CD será lançado em abril, no Japão, como uma edição comemorativa dos 20 anos da turnê de Sérgio Mendes por lá. Ao todo, dez cantoras participaram do disco: sete japonesas, duas chinesas e uma coreana.

