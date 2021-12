Miguel Falabella está com dengue: "que puxado"

O ator Miguel Falabella, que está no ar com o seriado Pé Na Cova, está com dengue. Pelo Twitter, ele afirmou que a situação, por conta do mal-estar, está "puxada". Em entrevista ao site Uol, o ator assegurou que "é a primeira e última vez que tenho isso [dengue]". Falabella teria passado mal durante a gravação do seriado global nesta quarta-feira, 3.

