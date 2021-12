MicroTrio procura folião investidor

O MicroTrio quer sair três dias no Carnaval. O problema, mais uma vez, é que o grupo responsável por colocar a caminhonete transformada em trio elétrico na rua só conseguiu dinheiro do governo para desfilar na sexta-feira, 8, no circuito Barra-Ondina, o que deixou os fãs entristecidos. Tadinhos deles! Para que a alegria volte ao rosto dos foliões alternativos que pulam atrás do menor trio a sair na festa, a direção resolveu apelar para a internet, já que, em 2012, a ação de um fã, que iniciou campanha nas redes sociais, resultou em uma arrecadação de inacreditáveis R$ 8 mil.

O detalhe é que a iniciativa este ano ficou mais profissionalizada, se é que podemos dizer assim. Isso porque os organizadores estão usando o site de financiamento coletivo Cartase (utilizado por pequenos empreendedores para custear seus projetos) para pedir uma grana aos amantes da folia de Momo. O investimento, para quem quer ajudar, é de R$ 50. Eles, no entanto, só conseguiram R$ 2 mil. Ou seja, para chegar aos R$ 44 mil, para sair na domingo e na terça de Carnaval, eles terão que rebolar bastante.

O prazo para apostar no projeto vai até 8 de fevereiro. Por isso, ainda há tempo de bancar a empreitada carnavalesca.

Para homenagear esses "investidores", o tema do MicroTrio será "O artist'é Tu". E olha que os foliões serão alçados ao status de celebridades, podendo até autografar as laterais da caminhonete elétrica pela boa ação.

