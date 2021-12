Mick Jagger sobre namorada morta: "Nunca vou esquecê-la"

Mick Jagger, vocalista do grupo Rolling Stones, falou sobre a perda de sua namorada, a ex-modelo e estilista L´Wren Scott, em sua página pessoal do Facebook. "Eu nunca vou esquecê-la", disse o astro do rock.

Na mensagem, o cantor falou sobre a importância de L´Wren em sua vida e confessou que ainda não entendeu como ela pode ter morrido de uma forma tão trágica.

"Eu ainda estou lutando para entender como minha amada e melhor amiga pode terminar sua vida desta forma trágica", escreveu Jagger.

Em seguida ele revelou: "Passamos muitos anos maravilhosos juntos e construímos uma grande vida para nós. Ela teve uma grande presença e seu talento era muito admirado, não menos por mim".

Jagger também falou do carinho e apoio que está recendo. "Estou tocado pelas homenagens que as pessoas estão fazendo para ela, e também pelas mensagens pessoais de apoio que tenho recebido".



A ex-modelo de 49 anos foi encontrada enforcada na manhã de segunda-feira por um assistente, em seu apartamento em Nova York.







