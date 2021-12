Mick Jagger brinca com goleada sofrida pelo Brasil

No Brasil para curtir mais tempo com o filho Lucas, do relacionamento com a apresentadora Luciana Gimenez, Mick Jagger foi assistir à partida entre Brasil e Alemanha com o garoto, na terça-feira, 8, em Minas Gerais. Chamado de "pé frio", o cantor brincou com a goleada sofrida pela Seleção Brasileira:

"Eu posso assumir a responsabilidade pelo primeiro gol alemão, mas não os outros seis", disse ao jornal inglês "The Sun".

Com fama de azarado - que começou na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, quando todas as seleções pelas quais declarou apoio foram eliminadas do mundial - o rolling stone virou "totem" nos estádios brasileiros. Antes do jogo da derrota do Brasil, muitos torcedores levaram a foto do vocalista com a frase "Let's go Germany" ("Vamos, Alemanha!"), mas o final da história foi bem diferente das provocações.

