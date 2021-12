Michel Teló vira o terror dos garçons no Rio

O cantor Michel Teló jantava com a atriz Thaís Fersoza, no Rio de Janeiro, quando, depois de uns bons goles de vinho, pediu ao garçom que guiasse o carro até a casa da namorada.

O sertanejo disse que pagaria o táxi do garçom até em casa e daria um extra. No fim do "serviço", o cantor deu ao rapaz uma nota de R$ 50, que não cobriu as despesas com o táxi. O garçom já alertou os colegas para fugir de Teló.

