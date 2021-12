Michel Teló e Thaís Fersoza se casam em São Paulo

O cantor Michel Teló e a atriz Thaís Fersoza oficializaram a união de dois anos e se casaram nesta terça-feira, 14, no município de Santo Amaro, em São Paulo.

Segundo a Folha de São Paulo, os dois se casaram somente no civil, em uma cerimônia íntima para a família.

Este é o segundo casamento dos dois. Thaís passou por uma experiência relâmpago com o ator Joaquim Lopes, com quem ficou casada por apenas uma semana. Já o cantor foi casado com a dentista Ana Carolina Lago.

