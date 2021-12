Michael Jackson usava implante anti-droga, diz The Sun

Uma nota publicada nesta quinta-feira, 11, no site do jornal britânico "The Sun", afirma que o rei do pop, o cantor Michael Jackson, lutava contra o vício de opiáceos quando morreu, em 2009. De acordo com a publicação, Michael usava um implante secreto, descoberto após sua morte, que liberava doses de Narcan, que é usado por viciados em heroína ou morfina. Ainda conforme o site, a droga bloqueava receptores de prazer no cérebro do astro pop.

