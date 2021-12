Michael Jackson é a personalidade morta que mais lucra

Após ter sido desbancado no último ano pela atriz americana Elizabeth Taylor, o cantor Michael Jackson recuperou o trono dos artistas falecidos que mais geram lucros, indicou nesta quarta-feira, 23, a revista Forbes através de sua lista.

A publicação detalhou em seu site que os herdeiros do Rei do Pop ganharam US$ 160 milhões somente entre junho de 2012 e junho de 2013, uma quantia que também supera os US$ 125 milhões embolsados pela Madonna, a artista viva que mais lucrou no período citado.

Essa é a terceira vez nos últimos cinco anos que Michael Jackson lidera esse ranking, desta vez graças às receitas geradas por dois espetáculos do Cirque du Soleil inspirados no cantor.

O segundo lugar desta lista da Forbes é ocupado por outro rei da música, neste caso o do rock, Elvis Presley, que gerou receitas superiores aos US$ 55 milhões, enquanto o cartunista americano Charles M. Schulz, o criador de Snoopy, arrecadou US$ 37 milhões e aparece na terceira posição.

Na sequência da lista, aparecem: a atriz Elizabeth Taylor (4), com US$ 25 milhões; o cantor Bob Marley (5), com 18 milhões; a também atriz Marilyn Monroe (6), com US$ 15 milhões, e o cantor e compositor John Lennon (7), com US$ 12 milhões.

Albert Einstein (8), cujos herdeiros ganharam US$ 10 milhões no último ano, e atriz Bettie Page dividem o posto da lista, assim como Theodor Geisel, conhecido como Dr.Seuss e autor dos livros que inspiraram o filme O Gato (2003), e o ator Steve McQueen dividem a nona posição com US$ 9 milhões.

O 'top 10' da lista de artistas que mais geraram lucros depois de mortos é encerrado com Bruce Lee (10), que arrecadou US$ 7 milhões, e a cantora mexicana Jenni Rivera (10), que faleceu em dezembro de 2012 e aparece pela primeira vez neste ranking da Forbes.

Desde sua trágica morte em um acidente de avião no México, a cantora vendeu mais de 880 mil discos - praticamente a mesma quantidade alcançada durante toda sua carreira -, além dos lucros gerados com sua participação em um reality show e com o lançamento de sua autobiografia.

adblock ativo