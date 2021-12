O ator Michael Jace, da série "The Shield", segue detido nesta terça-feira, 20, depois de confessar ser o responsável pela morte da esposa, April Jace, de 40 anos, na noite de segunda-feira, 19.



Segundo o site TMZ, especializado na vida de celebridades, Jace atirou em April pouco tempo depois dela chegava em casa com os dois filhos do casal. As crianças - que têm menos de dez anos - testemunharam o crime. Em choque, elas foram levadas para a delegacia e entregues ao Serviço Social que as levaram para a casa de uma pessoa da família.

O crime, que ocorreu na casa do casal, em Los Angeles, nos Estados Unidos, foi revelado à polícia pelo próprio ator que ligou para o serviço de emergência por volta das 20h30. "Atirei na minha mulher", disse ele à atendente da central de polícia.

Os vizinhos do casal também acionaram as autoridades após ouvirem o som de tiros vindo da residência. Eles alegam que a morte de April é resultado de um caso de violência doméstica.

Ainda não há informações sobre o que teria motivado o ator atirar na esposa. Os investigadores investigam se foi um homicídio ou acidente.

Assista ao vídeo em que o ator aparece sendo detido:

Da Redação Michael Jace é detido após confessar que matou a mulher

