México: Cantora Jenni Rivera morre em queda de avião

Os destroços do avião particular da cantora mexicana-americana Jenni Rivera foram encontrados pelas autoridades locais neste domingo no norte do país. Segundo os policiais, além de Jenni viajam outras seis pessoas, e todas elas morreram no acidente.

O ministro dos Transportes e Comunicações do México, Gerardo Ruiz Esparza, disse que "todas as evidências eram de que os destroços pertenciam ao avião da cantora". A aeronave ia de Monterrey para Toluca, fora da Cidade do México. No sábado à noite, ela tinha feito um show na Arena Monterrey. Jenni havia ganho seis prêmios Billboard de música latina, tinha vendido 2 milhões de discos e era considerada uma das mais importantes artistas femininas da música regional mexicana.

Segundo as autoridades, o impacto foi tão forte que partes da aeronave estavam espalhadas em uma área de 250 a 300 metros. "Não há nada reconhecível, nem material humano", disseram as autoridades.

A polícia mexicana não havia identificado a causa do acidente. A queda se deu perto da cidade de Iturbide, na Sierra Madre Oriental, onde o terreno é muito acidentado.

O Learjet 25, número N345MC, decolou de Monterrey às 7h30, de domingo, no horário de Brasília, perdendo o contato dez minutos depois. As informações são da Dow Jones.

