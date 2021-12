Messi posta foto do primeiro herdeiro nas redes sociais

Se recuperando de uma lesão no bíceps femoral, o jogador argentino Lionel Messi aproveitou o final de semana de folga para passear com o filho recém-nascido. O meia-atacante do Barcelona registrou o momento descontraído e postou uma foto em sua página oficial no Facebook.

Na foto, Messi aparece acompanhado da esposa, Antonella, e carregando o pequeno herdeiro Thiago, nascido no dia 2 de novembro de 2012.

