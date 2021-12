Valesca está aparentemente menos popozuda. A funkeira, de 37 anos, exibiu um bumbum menor nos bastidores de uma campanha publicitária, feita para uma marca de produtos de limpeza.

Nas fotos divulgadas, ela aparece usando uma calça justa, o que aumenta a desconfiança da retirada das próteses de silicone de 550 ml que colocou em 2010.

Em abril, a coluna "Retratos da Vida", do jornal "Extra", publicou que Valesca tinha interesse em reduzir o volume das nádegas, para acompanhar sua fase mais "sofisticada", após o estouro com o hit "Beijinho no Ombro". Contudo, a cantora negou que faria qualquer intervenção do tipo.

Da Redação Menos popozuda, Valesca pode ter retirado próteses do bumbum

