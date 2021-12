Menina de 2 anos vira a "princesa do Instagram"

Pixie Rose Curtis, uma menina de 2 anos, ganhou destaque na mídia internacional essa semana. Filha da socialite e empresária Roxy Jacenko, famosa na Austrália, Pixie ganhou o título de "Princesa do Instagram" pela imprensa, por mostrar uma vida de luxo e glamour por meio de sua conta no Instagram (@pixiecurtis). Ela tem mais de 900 fotos publicadas e supera os 66 mil seguidores.

Entre as postagens, Pixie aparece viajando de avião na primeira classe, fazendo compras e exibindo sacolas de marcas de luxo, como Chanel e Dolce & Gabanna, passeando de helicóptero e de férias na Europa. Em alguns delas, a menina aparece ao lado da mãe.

Pixie ainda tem sua própria linha de laços para cabelo e óculos que é vendido em um site que leva o seu nome (www.pixiespix.com.au). Além disso, segundo o jornal britânico Daily Mail, as marcas que querem aparecer no Instagram na menina tem que pagar US$ 200. A mãe de Pixie garante que o dinheiro ganho pela filha está sendo guardado em uma poupança para a garota.





Mais famosos mirim

As irmãs Lily e Chloe também são conhecidas no Intagram. Elas ficaram conhecidas depois de um vídeo que ganhou destaque na internet, onde Lily se emociona ao ouvir da mãe que elas passarão três dias na Disney. Enquanto a irmã mais velha chora de alegria, Chloe faz um olhar engraçado que tornou-se sucesso em 2013.

Assista ao vídeo:

Da Redação

Ryker Wixom (ou @ministylehacker, como é conhecido), de 4 anos, também está entre as crianças mais seguidas do Instagram. O menino conquistou a internet copiando looks e poses de modelos e famosos.

A ideia partiu de sua mãe, Collette Wixom, que, ao ver fotos de crianças com roupas bem produzidas, resolveu fazer a mesma brincadeira com o filho. A ideia, no entanto, é copiar os modelos com looks de marcas acessíveis.

