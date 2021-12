Melissa Gurgel vence Miss Brasil 2014 representando o Ceará

A modelo Melissa Gurgel, de 20 anos, venceu o Miss Brasil 2014 representando o estado do Ceará, na noite deste sábado, 27. O concurso aconteceu no Centro de Convenções do Ceará, em que Melissa foi coroada pela Miss Brasil 2013, Jakelyne Oliveira, com a cobiçada coroa avaliada em R$ 14 mil.

A Miss foi premiada com um vestido de gala e um carro 0km no valor de R$ 40 mil reais. O segundo e o terceiro lugar ficaram, respectivamente, com a Miss São Paulo, Fernanda Leme, e com a Miss Rio Grande do Norte, Deise Benício, que ganhou uma viagem.

A vencedora, Melissa Gurgel, representará o Brasil no Miss Universo 2014, que será realizado em Miami Beach, nos Estados Unidos, no dia 18 de janeiro de 2015.

As modelos se apresentaram com cinco trajes diferentes: típico, casual, biquíni, gala e maiô. A representante do Espírito Santo, Amanda Recla, homenageou Nossa Senhora da Penha e foi eleita na votação de melhor traje típico.

Ao todo, participaram 27 candidatas que representaram os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. A Miss Brasil 2007, Natália Guimarães, foi uma das juradas do concurso, entre outros das áreas da moda, beleza e estética.

Durante o desfile, as candidatas também responderam perguntas feitas pelos jurados e um dos temas que falaram foi sobre a educação do país.

