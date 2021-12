Melhora quadro clínico de Ney Latorraca

Em novo boletim médico divulgado neste sábado, 17, a Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, comunicou que o estado de saúde do ator Ney Latorraca está evoluindo após a retirada de ventilação mecânica, que o ajudava a respirar. "Ele está lúcido e seu quadro clínico está estabilizado. Nos próximos dias, caso não haja nenhuma intercorrência, o paciente deve ter alta do CTI.", diz a nota.

O ator está internado na Casa de Saúde desde o dia 25 de outubro após uma cirurgia para retirar um cálculo da vesícula. No dia 6 de novembro, o ator teve uma piora no estado de saúde e passou a respirar com ajuda de aparelhos. Desde o dia 10, ele vem apresentando seguidas melhoras e já demonstrava lucidez e bom humor.

adblock ativo