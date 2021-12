Melanie Griffith e Antonio Banderas confirmam divórcio

A atriz Melanie Griffith apresentou, nesta sexta-feira, 6, um pedido de divórcio do ator espanhol Antonio Banderas depois de 18 anos de casamento, citando diferenças irreconciliáveis, segundo um documento entregue no Tribunal Superior de Los Angeles.



Griffith, de 56 anos, e Banderas, de 53, casaram-se em 1996 depois de iniciar um romance durante a filmagem da comédia "Quero Dizer Que Te Amo" e têm uma filha de 17 anos, Stella Banderas.



"Pensamos cuidadosamente e decidimos encerrar nosso casamento de quase 20 anos de uma maneira carinhosa e amistosa, honrando e nos respeitando mutuamente, a nossa família, os amigos e o lindo tempo que passamos juntos", disseram Griffith e Banderas em um comunicado divulgado por seus representantes.



A atriz, que foi indicada ao Oscar por seu personagem na comédia romântica de 1988 "Uma Secretária de Futuro", também solicitou assistência financeira de Banderas.



Este foi o quarto casamento da atriz norte-americana e o segundo de Banderas.



Griffith foi casada com o também ator Don Johnson em duas ocasiões e também com Steven Bauer. Banderas foi casado com a atriz espanhola Ana Leza.

