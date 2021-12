Mel Maia diz que Anitta está como uma boneca após plástica

As plásticas de Anitta estão dando o que falar desde domingo, 16, quando ela apareceu ainda de curativo no rosto no Domingão do Faustão (Globo), para a entrega do prêmio Melhores do Ano.

Enquanto alguns fazem críticas à cantora, a atriz mirim Mel Maia, a Pérola de Joia Rara (Globo), declarou que Anitta está a cara da boneca Barbie.

"Achei que não fosse você. Tá Barbie agora", disse Mel, quando viu Anitta chegar nos bastidores da atração.

A cantora levou o prêmio de melhor música do ano e revelou que fez uma "recauchutagem" geral: além de repetir a plástica no nariz, Anitta mexeu em outras áreas do corpo como os seios.

Sobre os comentários, a cantora justificou: "Eu vim toda remendada porque sabia que os meus fãs tinham votado muito em mim, eu queria retribuir, então não tô nem aí!", disse.

Anitta ainda falou que Mel Maia é uma fã especial. "Ela sabe que eu sou maluca, vai a todos os meus shows com a mãe dela e sabe todas as músicas", contou.

