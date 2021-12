Mel Lisboa garante papel em novela

A atriz Mel Lisboa foi confirmada no elenco da primeira novela de Carlos Lombardi na Record, com direção de Alexandre Avancini. O seu último trabalho foi na minissérie "Sansão e Dalila". Quanto à outra Mel, a Fronckowiak, da banda Rebeldes, ela até poderá vir a integrar o elenco, mas terá que passar por testes. O folhetim está previsto para estrear entre julho e agosto do ano que vem.

