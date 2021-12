Médico suspeita que Netinho usava anabolizantes

As complicações na saúde do cantor Netinho foram causadas supostamente por uso de anabolizantes e remédios antienvelhecimento, segundo relatou ao programa Fantástico deste domingo, 12, o cirurgião Jorge Bastos, que tratou do cantor durante seu internamento no Hospital Aliança.

"Os médicos começaram a suspeitar do uso de algum medicamento para estimular o crescimento muscular, que podem ser vários tipos de esteroides, hormônios do crescimento e, eventualmente, algumas substâncias para retardar o envelhecimento", afirmou. De acordo com Bastos, a suspeita surgiu após o cantor sofrer a primeira hemorragia, horas depois de uma biópsia.

O cantor voltou a sentir fortes dores no corpo e foi novamente internado no dia 5 de maio. "Ele tinha uma lesão no músculo que não é comum, mesmo em corredores e atletas de ponta", diz o médico clínico que cuida da saúde do cantor há 7 anos, Jackson Noya.

A irmã do cantor, Claudia Andrade, revelou que ele apresentou uma melhora neste domingo. "Ele está se sentindo bem, já sorriu para nós. Estamos muito felizes", ressaltou.

De acordo com o último boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio Libanês, onde Netinho está internado desde a última quinta-feira, 9, ele continua na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mas apresentou melhora clínica e laboratorial e respira sem a ajuda de aparelhos.

O cantor foi internado no Hospital Aliança no dia 24 de abril, depois de sentir fortes dores do corpo. Ele foi diagnosticado com adenomas hepáticos benignos, mas sofreu uma inflamação em um hematoma no último domingo, 5, causado provavelmente por bactérias do intestino. Netinho passou por uma drenagem cirúrgica na segunda, 6, para tirar o abcesso que apareceu no fígado.

