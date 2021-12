Mecha de cabelo de Mick Jagger é leiloada por 6 mil dólares

Um comprador anônimo arrematou uma mecha de cabelo de Mick Jagger por 4 mil libras (6 mil dólares), após proponentes impulsionarem os preços, duplicando a estimativa de pré-venda, disse a casa de leilões Bonhams.

A mecha foi vendida pela ex-namorada do Rolling Stones Chrissie Shrimpton, que também é irmã da modelo da década de 1960 Jean Shrimpton, e conheceu Jagger quando ele ainda era um estudante desconhecido na London School of Economics.

O cabelo, que vem em um envelope com a mensagem "O cabelo de Mick Jagger depois de ser lavado + aparado por Chris em Rose Hill Farm", foi vendido na quarta-feira. 03, para arrecadar dinheiro para a obra de caridade Changing Faces, que trabalha com pessoas que sofreram deformações faciais.

Um conjunto de letras escritas à mão pelo cantor britânico David Bowie para sua canção "The Jean Genie" foi vendido por 18.750 libras no leilão em que uma guitarra de propriedade de Jimmy Page, do grupo de rock Led Zeppelin, também foi vendida por 26.250 libras, juntamente com outras recordações de música, filme e entretenimento.

Jagger, que irá completar 70 anos este mês, estava em ótima forma no sábado, quando os Rolling Stones fizeram sua estreia no festival de música de Glastonbury. A banda deve voltar a tocar neste fim de semana em Hyde Park, como parte do festival britânico Summer Time.

