Me sinto metade baiana, diz Anitta

Anitta, será sua primeira vez puxando um bloco por aqui. Como está sendo a sua preparação para esta maratona?



Estou muito focada. Realmente, trata-se de uma maratona vocal. Estou sendo acompanhada pela minha fonoaudióloga para o grande dia, além de fazer exercícios.

E com relação ao repertório, você apostará só no funk ou já ensaia ritmos baianos?



Sempre mudo meu repertório de acordo com a época do ano ou o local que canto. Todos os carnavais, até agora, eu misturei funk com axé, e neste não vai ser diferente.



O que representa a axé music para você?



Uma energia contagiante. Me sinto metade baiana toda vez que piso na Bahia. Sinto no baiano e na axé a mesma energia que sinto no Rio de Janeiro e no funk. É muito parecido. A batucada pega e apaixona qualquer um.



Você já pensa em novo projeto, fora da folia?



Vem clipe novo por aí. A continuidade do último. E estou gravando um novo álbum para o fim do ano.

