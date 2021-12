"Me senti desrespeitada", diz ex-dançarina do Fantasmão

Caiu como uma bomba para Carla Minhoca a notícia de que o Fantasmão não a queria mais como dançarina do grupo. Segundo ela, na tarde da última sexta-feira, 23, o empresário Franco Danielle e o produtor Butica a dispensaram sem aviso prévio, alegando ser uma exigência do vocalista Tierry Coringa.

"Me senti desrespeitada. Por que não me disseram antes? Eu não desconfiei de nada, principalmente porque sempre fui muito amiga de Tierry. Estava pronta para me apresentar à noite com eles", conta Minhoca.

Bastante abalada, a dançarina ainda não sabe o que fará daqui para a frente. No entanto, não pretende romper os laços com os antigos colegas. "Eles chegaram a me oferecer uma outra função na produção da banda, mas eu não quis porque estudei para ser dançarina. Recebi proposta para TV e para dançar em uma banda de que já fiz parte, mas estou pensando", afirma.

Minhoca vai precisar de um tempo para "digerir" a situação. "Ainda não engoli o que fizeram. Ainda bem que tenho um marido para ajudar financeiramente, senão estava perdida. Mesmo assim, desejo sucesso a eles. Ainda não conversei com Tierry porque estou com a cabeça quente".

