"Me delegaram poderes que não tenho', diz Isis Valverde

Isis Valverde saiu da reclusão e enviou um comunicado à imprensa. Apontada como o pivô da separação de Cauã Reymond e Grazi Massafera, a atriz resolveu falar sobre a polêmica.

"Me posicionar em meio a tantas especulações é me agregar um comportamento que em nada espelha a minha essência, não há em minha biografia qualquer resquício de tais procedimentos a mim referidos, pelo simples motivo de que isso não faz parte da minha ética afetiva, assim foi e sempre será. Também, me delegaram poderes que felizmente não tenho, relacionamentos se iniciam e acabam com a naturalidade que lhes é peculiar, acho muito delicado e me sinto triste por envolverem meu nome com algo tão pessoal. Sobre o fim do meu relacionamento, deixo claro que foi de uma maneira amigável sem agressão física ou verbal, somos amigos, nos gostamos e nos respeitamos. Agradeço, imensamente, a atenção e a oportunidade de me recolocar na minha dimensão meramente humana de uma mulher comum. Obrigada, Isis", escreveu a atriz.

Isis gravou a minisérie Amores Roubados com Cauã, por isso as pessoas a apontaram como responsável pelo fim do casamento do ator com Grazi, que já durava 7 anos.

