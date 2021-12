MC Tati do "Parara Tibum" pode posar nua para revista

MC Tati Zaqui, famosa pelo hit "Parara Tibum", vai posar para uma revista um tanto quanto imprópria para crianças. Segundo informações do jornal Extra, a funkeira, que possui apenas 20 anos, está negociando com a revista Playboy para ser a capa da edição de julho.

Polêmica

Sua música estava entre as mais tocadas, mas, segundo a coluna de Leo Dias, repórter do TV Fama, foi proibida de ser reproduzida pela Peermusic do Brasil Edições Musicais Ltda., detentora da canção original "Heigh Ho", de autoria de Larry Morey e Frank Churchill.



MC Tati, que fazia cerca de 35 shows por mês, acatou o pedido da produtora e prometeu não executar mais a canção.

