MC ofende Luan Santana e revolta fãs

Os fãs de Luan Santana estão irritados com MC Bin Laden. O funkeiro chamou o sertanejo de "apaixonado idiota" em uma letra em resposta a "Escreve aí", de Luan Santana. "É uma resposta a musica de Luan Santana, esse apaixonado otário", disse na terça-feira, 2, em vídeo.

As fãs de Luan se irritaram na hora. "Além de falar do Luan, falou de mulher como se fosse um lixo humano. Que nojo desse garoto", "Quem é MC Bin Laden perto de Luan Santana mesmo? Acho que ninguém, né?" e "Uma coisa eu sei, esse cara vai sofrer nas nossas mãos! Mexeu com o fandom errado", escreveram alguns.

MC Bin Laden então fez outro vídeo. "Ele fala que é apaixonado, olha só te dou esse recado. Os caras que ficam se iludindo, os caras que são apaixonados, pra mim, são tudo otário. Não estou falando de um cara só, eu estou falando é de geral", disse.

