MC Livinho se defende sobre nova música incentivar estupro

O funkeiro MC Livinho publicou um vídeo na terça-feira, 29, em sua conta no Facebook, onde se defende das críticas de que sua nova música estaria incentivando o abuso sexual (confira abaixo o vídeo). Em um trecho da canção "Covardia", lançada no mesmo dia da postagem, o cantor diz que vai "abusar bem dessa mina".

"Essa música não tem nada a ver com abuso, com essas paradas, não. Quem me conhece sabe da minha índole", afirma no começo do vídeo. O MC ainda completa pedindo que as pessoas saibam interpretar a canção, para entenderem o verdadeiro sentido da letra.

Veja a defesa de MC Livinho:

