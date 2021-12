MC Gui fica ferido em acidente durante show; veja vídeo

O cantor de funk ostentação MC Gui, de 16 anos, ficou ferido após tentar um salto mortal enquanto se apresentava na cidade de Itatiba, em São Paulo, na noite deste domingo, 19. O acidente aconteceu durante a performance da música "Wiggle", de Jason Derulo.

Gui escorregou no momento do impulso, com um dos dançarinos, e caiu no palco. Após o tombo, o cantor deixou o palco para receber atendimento médico. Em seguida, a apresentação foi encerrada [Confira vídeo] .

Ele fazia o show de encerramento da 13ª edição da Festa do Caqui e Cia., no Parque Luís Latorre, uma das atrações do Circuito das Frutas Paulista. No Facebook, o artista disse que ficará afastado das atividades até a próxima sexta-feira, 24, e mostrou fotos onde aparece com os braços imobilizados e sendo medicado. Confira mensagem na íntegra.







Hoje aconteceu um acidente no show em Itatiba mas já estou sendo medicado e graças a Deus estou bem ! Foi um grande susto...Obrigado o carinho de todos ! ❤️ #Guinaticas #Guinaticos #McGui #Paz #Melhorar Posted by Mc Gui on Segunda, 20 de abril de 2015

